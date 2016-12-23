Англия

Вингер Арсенала Данни Уэлбек полностью оправился от тяжелой травмы.

Напомним, Уэлбек травмировал колено в начале мая текущего года в матче против Ман Сити (2:2) и с тех пор на поле не появлялся.

Как сообщает BBC, 26-летний футболист приступил к полноценным тренировкам в общей группе Арсенала.

Таким образом, на восстановления после тяжелой травмы колена у футболиста ушло семь с половиной месяцев.

26 декабря Канониры в родных стенах сразятся с Вест Бромвичем. Есть вероятность, что в этом поединке Уэлбек получит несколько минут игровой практики.