Вингер Арсенала Данни Уэлбек полностью оправился от тяжелой травмы.
Дани Уэлбек, REX
23 декабря 2016, 12:43
Напомним, Уэлбек травмировал колено в начале мая текущего года в матче против Ман Сити (2:2) и с тех пор на поле не появлялся.
Как сообщает BBC, 26-летний футболист приступил к полноценным тренировкам в общей группе Арсенала.
Таким образом, на восстановления после тяжелой травмы колена у футболиста ушло семь с половиной месяцев.
26 декабря Канониры в родных стенах сразятся с Вест Бромвичем. Есть вероятность, что в этом поединке Уэлбек получит несколько минут игровой практики.