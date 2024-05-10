Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Аталанта прийматиме Рому.

За версією букмекерів, господарі поля є фаворитами зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2.07, а звитяга гостей — 3.80. На нічийний результат пропонується показник 3.60.

У першому колі команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами (1:1).

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Діапазон голів: 2-3", що оцінюється коефіцієнтом 1.87.

Також можна розглянути сценарій "Перемога Аталанти в 1 гол або нічия" з показником 1.86.

Більш ризикований варіант — "Обидві команди заб'ють (ні) та тотал менше 2.5" із коефіцієнтом 2.55.

Матч Аталанта — Рома відбудеться у неділю, 12 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45.