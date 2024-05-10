Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Рома - Аталанта, Getty Images
10 травня 2024, 21:29
У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Аталанта прийматиме Рому.
За версією букмекерів, господарі поля є фаворитами зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2.07, а звитяга гостей — 3.80. На нічийний результат пропонується показник 3.60.
У першому колі команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами (1:1).
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Діапазон голів: 2-3", що оцінюється коефіцієнтом 1.87.
Також можна розглянути сценарій "Перемога Аталанти в 1 гол або нічия" з показником 1.86.
Більш ризикований варіант — "Обидві команди заб'ють (ні) та тотал менше 2.5" із коефіцієнтом 2.55.
Матч Аталанта — Рома відбудеться у неділю, 12 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45.