Англия

Полузащитник итальянского Дженоа Оливье Нтчам попал в сферу интересов английского Борнмута.

Стоит отметить, что 20-летний атакующий хавбек, чей контракт принадлежит английскому Манчестер Сити, присоединился к Грифонам летом 2015 года на правах аренды сроком на 2 года.

Кроме того, в арендном соглашении француза прописана опция выкупа игрока.

По информации RMC, Борнмут вступил в переговоры с Дженоа по возможному трансферу Нтчама.

Интересно, что ранее заинтересованность в услугах воспитанника Горожан приписывали немецкому Лейпцигу.

В текущем сезоне Нтчам отыграл за Дженоа во всех турнирах 10 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.