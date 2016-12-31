Полузащитник итальянского Дженоа Оливье Нтчам попал в сферу интересов английского Борнмута.
Оливье Нтчам, LaPresse
31 декабря 2016, 13:46
Стоит отметить, что 20-летний атакующий хавбек, чей контракт принадлежит английскому Манчестер Сити, присоединился к Грифонам летом 2015 года на правах аренды сроком на 2 года.
Кроме того, в арендном соглашении француза прописана опция выкупа игрока.
По информации RMC, Борнмут вступил в переговоры с Дженоа по возможному трансферу Нтчама.
Интересно, что ранее заинтересованность в услугах воспитанника Горожан приписывали немецкому Лейпцигу.
В текущем сезоне Нтчам отыграл за Дженоа во всех турнирах 10 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.