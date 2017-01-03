Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Алан Смит принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, что 36-летний хавбек с 2014 года был играющим тренером Ноттс Каунти.

После 24-х туров в League Two, Сороки набрали 22 очка и находятся на 22-м месте в турнирной таблице.

По информации издания The Sun, Алан Смит принял решение завершить карьеру игрока и сосредоточиться на тренерской работе.

Напомним, что в послужном списке англичанина значатся такие команды, как Лидс, МЮ, Ньюкасл, МК Донс и Ноттс Каунти.

Также в активе Смита 16 матчей за сборную Англии.