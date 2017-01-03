Англия

54-летний английский специалист Майк Филан больше не является главным тренером Халл Сити.

О факте расставания с Филаном отрапортовал официальный твиттер-аккаунт Тигров. При этом отмечается, что поиск нового главного тренера уже начался.

Напомним, Филан работал в тренерском штабе Халла с февраля 2015-го, а накануне старта сезона в АПЛ он был назначенным временным главным тренером.

В середине октября англичанин стал полноправным менеджером команды.

Причиной отставки тренера наверняка послужили неудовлетворительные результаты Халл Сити. Так, на данный момент Тигры с 13 очками занимают последнюю, 20 строчку, в турнирной таблице АПЛ.