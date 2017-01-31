Англия

Резервист Интера, хавбек Джонатан Бьябьяни может перебраться в Челси на правах аренды.

Бьябьяни ярко проявил себя в Парме в то время, когда главный тренер Челси Антонио Конте работал еще с Ювентусом. С момента перехода в Интер в 2015 француз наиграл лишь 27 матчей.

Однако Sky Sports со ссылкой на свое итальянское отделение утверждает, что Синие желают арендовать француза. Антонио Конте якобы является почитателем Джонатана и поэтому желает посмотреть его в деле.

Сделка будет включать опцию выкупа игрока.

Также Челси приписывают интерес к защитнику Шальке Сеаду Колашинацу и нападающему Селтика Муссе Дембеле.