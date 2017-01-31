Англия

Нападающий Шершней Джером Синклер продолжит карьеру в команде из Чемпионшипа.

Арендное соглашение 20-летнего англичанина с бирмингемским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Синклер перебрался в Уотфорд из Ливерпуля U-23 минувшим летом на правах свободного агента.

Молодой нападающий подписал контракт с Шершнями до конца сезона 2020/21.

Синклеру не удалось стать основным игроком в команде Вальтера Маццарри. На его счету лишь 5 матчей в АПЛ и 2 поединка в Кубке Англии, где забил 1 гол.