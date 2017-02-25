Англия

Фарбегас останется в Челси

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас заявил о том, что точно не покинет Лондон после окончания этого сезона.

Сеск Фабрегас, Metro

29-летнего полузащитника связывали с переходом в один из китайских или американских клубов в связи с тем, что испанец получает мало игровой практики в этом сезоне. Однако сам Фабрегас говорит о том, что не намерен покидать нынешних лидеров чемпиона Англии.



"Я точно останусь в Челси. Даже не думал но о чем другом кроме того, чтобы бросить себе вызов здесь. Не на одну секунду я задумывался над переходом в другую команду".



"Уверен, что я еще смогу помочь свое команде".



В этом сезоне за Пенсионеров Фабрегас сыграл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.