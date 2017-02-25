29-летнего полузащитника связывали с переходом в один из китайских или американских клубов в связи с тем, что испанец получает мало игровой практики в этом сезоне. Однако сам Фабрегас говорит о том, что не намерен покидать нынешних лидеров чемпиона Англии.

"Я точно останусь в Челси. Даже не думал но о чем другом кроме того, чтобы бросить себе вызов здесь. Не на одну секунду я задумывался над переходом в другую команду".

"Уверен, что я еще смогу помочь свое команде".

В этом сезоне за Пенсионеров Фабрегас сыграл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.