Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола удостоился награды за успехи своей команды в феврале этого года.

В феврале Манчестер Сити провел 3 поединка в рамках АПЛ. Так, Горожане на выезде разгромили Вест Хэм (4:0), дома одолели Суонси (2:1) и в гостях обыграли Борнмут (2:0).

За эти результаты наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиолу был признан лучшим тренером прошлого месяца.

Отметим, что ранее испанский специалист заявлял о том, что индивидуальные награды не имеют для него никакой ценности.

На данный момент Ман Сити с 56-ю баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от первого Челси — 10 баллов.