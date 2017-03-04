Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола настаивает, что цель футбола — командные трофеи, а мечты об индивидуальных достижениях — просто нелепые.

Гвардиола был номинирован на звание Лучшего тренера Премьер-лиги в феврале. Хавбек Горожан Давид Силва и нападающий Габриэль Жезус могут получить трофей Лучшему игроку.

"Я понимаю, как это устроено. Но при всем уважении – кому есть дело до того, стал ты тренером/игроком месяца или не стал? Лично мне все равно", — цитирует Гвардиолу Omnisport.

"Габриэль Жезус будет игроком месяца. Или не будет. Но я расстроен потому, что он не может помочь команде из-за травмы, а до этого был важен для нас. Я, как тренер, хочу, чтобы игроки помогали команде".

"Обычно Тренером месяца становятся те, кто побеждает, все просто. А побеждают, как правило, те, кто может потратить больше денег на лучших игроков. Я много раз говорил, что выиграл множество трофеев потому, что тренировал хорошие команды. Если бы команды были не так хороши, то и трофеев было бы меньше. Индивидуальные титулы для меня не важны".

"Я хочу видеть сплоченную команду, которая играет все лучше и лучше. Хочу видеть игроков, которые полагаются на коллектив, а не на собственную игру. Если вратарь проводит хороший матч, то он делает это ради команды, а не ради себя. Точно так же – если нападающий забивает гол".

"Я очень часто слышал вещи вроде: "Всегда мечтал выиграть Золотой мяч". Так вот, смешно мечтать о Золотом мяче, это просто нелепо и лишено смысла. Командные трофеи делают людей счастливыми".

Завтра Ман Сити сыграет на выезде с Сандерлендом.