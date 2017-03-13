Англия

Полузащитник Баварии Джошуа Киммих может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Менеджер Горожан Хосеп Гвардиола заинтересован в приобретении полузащитника Баварии Джошуа Киммиха.

Как сообщает Mirror, Гвардиола планирует усилить состав Ман Сити фланговым защитником и полузащитником. О данных Киммиха испанский специалист знает по работе с ним в немецком гранде.

Киммих в текущем сезоне Бундеслиги принял участие в 18 играх, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.