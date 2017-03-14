Англия

Лондонский клуб собрался летом в турне.

Арсенал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл Баварии по сумме двух встреч Баварии со счетом 2:10. Но лондонский клуб сможет взять реванш у обидчика во время своего летнего предсезонного турне.

Как сообщает пресс-служба Арсенала, английский клуб 19 июля сыграет товарищеский матч с Баварией в Шанхае.

Отметим, что во время турне Арсенал также сыграет 13 июля в Сиднее с одноименным клубом, 15 июля с Вестерн Сидней Уондерерс в Сиднее и 22 июля в Пекине с Челси.