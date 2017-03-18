Англия

Менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что он уже принял решение относительно своего будущего.

После поражения от Вест Бромвича со счетом 1:3, менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что он уже определился со своим будущим.

"Не беспокойтесь, я знаю, что буду делать в будущем. Так что скоро об этом узнаете и вы. Очень скоро, вот увидите", — сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.

Действующий контракт Венгера с Арсеналом истекает летом этого года.