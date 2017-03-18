Менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что он уже принял решение относительно своего будущего.
Арсен Венгер, Getty Images
18 марта 2017, 17:32
После поражения от Вест Бромвича со счетом 1:3, менеджер Арсенала Арсен Венгер заявил, что он уже определился со своим будущим.
"Не беспокойтесь, я знаю, что буду делать в будущем. Так что скоро об этом узнаете и вы. Очень скоро, вот увидите", — сказал Венгер на послематчевой пресс-конференции.
Действующий контракт Венгера с Арсеналом истекает летом этого года.