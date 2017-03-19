Англия

Нападающий Вест Хэма Диафра Сако близок к возвращению в строй.

Сако травмировал подколенное сухожилие в матче против Манчестер Юнайтед в ноябре. Это было его последнее на данный момент появление на поле. Потом сенегальцу потребовалась операция на спине, из-за которой он пропустил 4 месяца.

Sky Sports сообщает, что завтра (20 марта) Диафра приступит к тренировкам. В ближайшие 2 недели Сако будет работать с молодежным составом, а уже в апреле, возможно, вернется в первую команду.

Ожидается, что Сако сможет вновь появиться на поле в матче АПЛ аж в середине апреля – возможно, в игре против Сандерленда 15 числа.

В нынешнем сезоне Сако, который желал покинуть Вест Хэм летом, сыграл за Молотков лишь 2 матча.