Англия

В воскресном поединке 29-го тура чемпионата Англии МЮ взял 3 очка в Миддлсбро.

Красные Дьяволы сохраняют надежду на путевку в Лигу чемпионов. Мяч, которым ответил Гестеде на точные удары Феллайни и Лингарда, оставлял надежду хозяевам хотя бы на ничью. Однако ошибка вратаря Боро Вальдеса позволила Валенсии поставить победную точку.

Миддлсбро — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Гестеде, 77 — Феллайни, 30, Лингард, 62, Валенсия, 90+3.

Миддлсбро: Вальдес — Баррахан, Эспиноса, Гибсон, Фабио — де Роон, Клейтон, Лидбиттер (Гестеде, 67) — Даунинг, Альваро Негредо, Рамирес (Траоре, 68).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Смоллинг, Джонс, Янг — Каррик, Феллайни — Валенсия, Мата (Рохо, 69), Лингард (Мартиаль, 80) — Рашфорд (Дармиан, 90+4).

Предупреждения: Клейтон — Джонс.