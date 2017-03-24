Полузащитник Сандерленда Аднан Янузай дал оценку своим выступлениям в аренде.
Янузай доволен своей арендой в Сандерленд, Getty Images
24 марта 2017, 08:56
Бельгийский вингер Аднан Янузай проводит сезон в аренде в Сандерленде. Начало сезона выдалось для футболиста неудачным, однако в последствии игрок стал показывать более яркий футбол.
"Это было очень сложно, потому что нелегко переходить из Манчестер Юнайтед в Сандерленд", — признался Янузай.
"Я должен был сделать это, ведь мне 22. Люди думают, что мне 26 или 27, но мне всего 22. Я знаю, что люди ожидают большего от меня. С другой стороны, все увидели другие компоненты моей игры. Я научился многому здесь и стал сильнее", — считает игрок.
"Я не знаю, где я буду дальше. Я чувствую себя сильнее и я счастлив, но мы посмотрим что произойдет дальше", — заявил Янузай.
В текущем сезоне Янузай сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.