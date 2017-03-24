Англия

Полузащитник Сандерленда Аднан Янузай дал оценку своим выступлениям в аренде.

Бельгийский вингер Аднан Янузай проводит сезон в аренде в Сандерленде. Начало сезона выдалось для футболиста неудачным, однако в последствии игрок стал показывать более яркий футбол.

"Это было очень сложно, потому что нелегко переходить из Манчестер Юнайтед в Сандерленд", — признался Янузай.

"Я должен был сделать это, ведь мне 22. Люди думают, что мне 26 или 27, но мне всего 22. Я знаю, что люди ожидают большего от меня. С другой стороны, все увидели другие компоненты моей игры. Я научился многому здесь и стал сильнее", — считает игрок.

"Я не знаю, где я буду дальше. Я чувствую себя сильнее и я счастлив, но мы посмотрим что произойдет дальше", — заявил Янузай.

В текущем сезоне Янузай сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.