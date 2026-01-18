Англія

Однак на заваді трансферу є одразу кілька перепон.

Румунський центральний захисник Раду Дрегушін нещодавно відзначив дворічний період перебування в лондонському Тоттенгемі, куди перейшов із генуезького Дженоа за 25 млн євро.

Однак ігрова практика для 23-річного виконавця особливо в цьому сезоні виглядає ніяково — усього п’ять хвилин на полі в одній грі.

Саме тому гравець наразі розглядає можливість залишити розташування "шпор" у зимове трансферне вікно.

Італійська Рома спробувала повернути гравця до Серії A, однак її пропозиція оренди лондонців не влаштувала.

Наступним на черзі, як очікується, буде німецький РБ Лейпциг, який готує повноцінний трансфер.

Проте в цьому випадку на передній план можуть вийти побажання самого футболіста, який хоче повернутись до Італії, а тому ще не дав згоди представникам Бундесліги на ймовірний трансфер.