Німеччина

Розгромна вольова перемога "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після нищівної перемоги над РБ Лейпциг (5:1) в матчі німецької Бундесліги. Його слова наводить Bild.

У першому таймі Лейпциг доставив нам багато проблем. Вони були явно сильнішими. Здавалося, що суперник був вдвічі кращім за нас. Ми програли багато єдиноборств, вони вигравали м'яч у центрі поля, добре діяли на флангах.

Але другий тайм – боже мій! Хлопці видали максимум. Ми пробігли на шість кілометрів більше. То справді був менталітет старої школи: вигравати єдиноборства, бігти, йти вперед. Ми не боялися і виклалися на повну», – сказав Компані.

Зазначимо, що після першого тайму Баварія програвала РБ Лейпциг із рахунком 0:1.