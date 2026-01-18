Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Валенсія у матчі 20 туру іспанської Ла Ліги в гостях мінімально обіграла Хетафе з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 84 хвилині, а його автором став Хосе Гая.

Після 20 турів Валенсія набрала 20 очок і посідає 17 місце в Ла Лізі, а у Хетафе 21 бал та 15 рядок.

Хетафе — Валенсія 0:1

Гол: Гая, 84.

Хетафе: Сорія — Ріко, Джене, Дуарте, Іглесіас — Лісо (Хуанмі, 72), Арамбаррі, Мартін (Да Коста, 86), Мілья, Муньйос (Местанца, 86) — Сатріано.

Валенсія: Дмітрієвські — Гая, Копете, Таррега (Сантамарія, 30), Фулькьє — Угринич (Герра, 87), Пепелу — Данжума (Лопес, 61), Бельтран, Ріоха — Дуро (Умар, 61).

Попередження: Дуарте, Лісо — Умар, Гая, Угринич.