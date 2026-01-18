Англія

Нідерландський гранд домовився з Арсеналом про тимчасовий трансфер українця до кінця сезону.

Аякс досяг усної домовленості з Арсеналом щодо оренди захисника збірної України Олександра Зінченка. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода передбачає оренду до червня з повним покриттям зарплати футболіста амстердамським клубом.

Найближчим часом Зінченко прибуде до Нідерландів для проходження медичного огляду та завершення формальностей.

Очікується, що українець приєднається до Аякса вже протягом наступних 24 годин, після чого трансфер буде офіційно оформлений.

