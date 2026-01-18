Очікується рішення керівництва клубу найближчим часом.
18 січня 2026, 08:20
Лондонський Тоттенгем напередодні поступився Вест Гему в домашньому дербі в рамках двадцять другого туру англійської Прем’єр-ліги.
Ця поразка залишила "шпор" на 14 місці в турнірній таблиці з перспективою опинитись ще нижче, якщо Борнмут переможе Брайтон у гостьовій грі в неділю.
Тим часом робота головного тренера Томаса Франка на чолі клубу фактично висить на волосині в наслідок серії невдалих поєдинків.
Повідомляється, що рада директорів Тоттенгем збереться на початку тижня для обговорення майбутнього керманича в клубі й ухвалить відповідне рішення.
Варіантів для розвитку подій наразі лише два: або Франку дають працювати в наступних матчах проти дортмундської Боруссії в Лізі чемпіонів УЄФА та Бернлі в чемпіонаті й він відповідно дає належний результат, або його звільняють ще до єврокубкової гри.
Остаточне рішення залишається за виконавчим директором "шпор" Вінаєм Венкейтсемом.
Тим часом Франк прокоментував поразку в дербі.