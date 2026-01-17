Англія

Головний тренер Тоттенгема визнав право вболівальників на гнів після драматичної домашньої поразки, але наголосив, що продовжує відчувати підтримку всередині клубу.

Поразка від Вест Гема з рахунком 1:2 стала, можливо, критичною точкою у кар'єрі Томаса Франка в Північному Лондоні.

Вирішальний гол Каллума Вілсона у компенсований час не лише приніс перемогу молотобійцям, а й спровокував шквал люті на трибунах: фанати шпор проводжали данського фахівця скандуванням "Звільнений вранці".

Після матчу Франк виглядав пригніченим, проте знайшов сили прокоментувати ворожу атмосферу на стадіоні. В інтерв'ю BBC тренер наголосив, що біль вболівальників йому зрозумілий.

"Це неприємне відчуття, але я розумію розчарування. Ми програємо великому лондонському супернику. Немає нічого гіршого", — зізнався наставник Тоттенгема.

Франк також спробував захистити своїх гравців від критики, акцентуючи на їхній самовіддачі: "Ми не змогли перемогти вдома, хоча дуже наполегливо працюємо над цим. Сподіваємося, що фанати побачать зусилля хлопців. Вони справді дуже стараються. Ми зробили все, що могли, у другому таймі", — наголосив Томас.

Попри чутки про звільнення та відкриту неприязнь трибун, Франк запевняє, що клуб все ще на його боці. "Я відчуваю підтримку від усіх, усі хочуть одного й того ж – довгострокового успіху. Ми робимо багато речей за лаштунками, але не отримуємо результатів, що є надзвичайно важливим", — резюмував тренер.

Часу на виправлення ситуації у Франка обмаль, а розклад матчів виглядає загрозливо. Найближчим часом на Тоттенгем чекають випробування в Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії та Айнтрахта. В АПЛ ситуація не легша: після виїзду до Бернлі на команду чекають дуелі з грандами — Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ньюкаслом, а 22 лютого відбудеться головне випробування — дербі Північного Лондона проти Арсенала.