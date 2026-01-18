Іспанія

Тренер пояснив, чому йому подобається тренувати бразильця.

Керманич мадридського Реала Альваро Арбелоа розповів про роботу з вінгером "королівського клубу" Вінісіусом Жуніором.

"Я працюватиму над покращенням гри Вінісіуса. Проситиму товаришів по команді віддавати йому якомога більше передач, тому що він найнепередбачуваніший футболіст у світі.

Я дуже пишаюся тим, що треную Вінісіуса. Для мене це велика честь", – каже Арбелоа.

Нагадаємо, що Вінісіуса та Беллінгема жорстко освистали перед матчем із Леванте.