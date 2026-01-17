Англія

Наставник мерсісайдців з розумінням поставився до реакції вболівальників на Енфілді та визнав, що команда сама винна у нічийному результаті проти Бернлі.

Домашній поєдинок проти Бернлі завершився для «Ліверпуля» черговим розчаруванням — нічиєю 1:1, яка стала вже четвертою поспіль для команди у чемпіонаті.

Після фінального свистка трибуни Енфілда вибухнули незадоволеним гулом та свистом, проте головний тренер Арне Слот не став критикувати фанатів, а повністю підтримав їхні емоції. Коментуючи реакцію стадіону, нідерландський фахівець наголосив, що результат матчу є неприйнятним для амбіцій клубу.

"Для мене це не звучало як просто свист, це був звук розчарування. І я це повністю розумію. У мене таке ж розчарування, і гравці відчувають те саме. Якщо ви, будучи Ліверпулем, не розчаровані домашньою нічиєю з Бернлі, то щось пішло зовсім не так", — заявив Слот.

Тренер визнал, що команда втратила очки у ситуації, де перемога мала бути беззаперечною: "Ми втратили забагато очок, коли не заслуговували на це. Винні в цьому лише ми самі", — наголосив Арне.

Статистика матчу робить результат ще більш болісним для господарів. Ліверпуль завдав 32 удари по воротах (11 у площину) та мав показник очікуваних голів (xG) 2.95, проте зміг забити лише один м'яч зусиллями Флоріана Вірца. Бернлі ж реалізував свій єдиний удар у площину воріт.

"Я погоджуюся, що ми мали виграти цю гру. Я не міг просити більшого щодо створення моментів, але я б хотів, щоб ми реалізовували їх краще. Це підсумовує значну частину нашого сезону", — додав тренер.

Ситуацію міг змінити пенальті у першому таймі, але Домінік Собослаї не зміг переграти голкіпера. Ця нічия продовжила неприємну серію: вперше з сезону 1980/81 Ліверпуль не зміг обіграти вдома жодну з трьох команд, що піднялися з нижчого дивізіону (раніше були нічиї з Сандерлендом та Лідсом). Втрата очок відкинула мерсісайдців від лідерів чемпіонату.

Проте є і хороші новини для вболівальників червоних: найближчими днями до команди повернеться Мохамед Салах. Єгиптянин, який посів четверте місце на Кубку африканських націй, має підсилити атаку команди перед важливими виїздами до Марселя та Борнмута.