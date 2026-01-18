Італія

"Лілії" виходять з кризи.

В рамках 20 туру італійської Серії А Болонья приймала аутсайдера чемпіонату Фіорентину.

Команда Паоло Ванолі вирішила долю матчу ще в першій половині гри, завдяки голам Мандрагори та Пікколі. По перерві господарі один мʼяч відіграли, але часу на вирішальний штурм у підопічних Віченцо Італьяно не вистачило.

Болонья — Фіорентина 1:2

Голи: Фаббіан 88 — Мандрагора 19, Пікколі 45

Болонья: Равалья, Холм (Зортеа 46), Хеггем, Казале, Міранда, Фройлер (Моро 46), Побега (Л. Фергюсон 72), Орсоліні (Роу 46), Одгар (Фаббіан 46), Камбіагі, Кастро

Фіорентина: Де Хеа, Додо, Комуццо, Понграчич, Гозенс, Мандрагора (Брешіаніні 72), Фаджолі (Раньєрі 90+4), Ндур (Сом 72), Парізі (Фортіні 80), Пікколі, Гудмундссон (Соломон 72)

Попередження: Холм 38, Міранда 77, Л. Фергюсон 90