Англія

Тренер синіх після перемоги над "Брентфордом" пояснив, що відрізняє справжню команду-переможця, і розкрив деталі самопожертви Коула Палмера та Ріса Джеймса.

Після впевненої перемоги Челсі над Брентфордом з рахунком 2:0, головний тренер команди Ліам Росеньйор в інтерв'ю Sky Sports поділився своїм баченням чемпіонського менталітету.

Наставник наголосив, що здобуття трьох очок навіть за неідеальної гри є ключовим показником зрілості колективу. Росеньйор підкреслив, що краса гри не завжди гарантує результат, але вміння вигризати перемоги є обов'язковим для топ-клубу.

"Якщо ви хочете бути командою-переможцем, то повинні знайти спосіб перемагати, коли ви не у своїй найкращій формі", — заявив тренер.

Водночас він запевнив, що його довгострокова мета — привабливий стиль: "Я сказав кілька речей про вимоги клубу. Я хочу, щоб ми грали у вільний футбол, і щоб уболівальники насолоджувалися тим, що ми робимо. Я тут, щоб допомогти хлопцям вдосконалюватися та водночас вигравати футбольні матчі" — наголосив Ліам.

Окрему увагу Росеньйор приділив лідерам команди — Коулу Палмеру та Рісу Джеймсу. Як з'ясувалося, обидва футболісти вийшли на поле, маючи проблеми з підготовкою, що робить їхній внесок у перемогу ще вагомішим.Фахівець розкрив, що участь гравців була під питанням до останнього:

"Палмер — фантастичний гравець. Але я маю віддати належне і Рісу Джеймсу. Це була видатна командна гра від Коула, і він стане ще кращим", - сказав наставник.

Ця перемога дозволила Челсі закріпити свої позиції, а слова тренера підтверджують, що в команді панує дух самопожертви заради результату.