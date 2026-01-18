Англія

Чистий пенальті та змарновані нагоди.

Після напруженої нічиєї проти Ноттінгем Форест (0:0) наставник канонірів Мікель Артета не приховував змішаних почуттів. В інтерв'ю BBC Match of the Day іспанський фахівець поскаржився на суддівське рішення в ключовому епізоді, а також поскаржився на низьку реалізацію, яка завадила Арсеналу взяти три очки.

Попри те, що лондонці повністю контролювали гру в обороні, не дозволивши супернику завдати жодного удару в площину, в атаці їм не вистачило холоднокровності. Артета акцентував увагу на моменті, який, на його думку, мав завершитися призначенням 11-метрового удару. Переглянувши повтори одразу після фінального свистка, тренер залишився при своїй думці.

"Я щойно переглянув повтори, і вважаю, що там був явний намір зіграти рукою, і це чистий пенальті. Тому я не розумію, чому його не призначили", — заявив Артета.

Однак тренер не став перекладати всю провину на рефері. Він підкреслив, що Арсенал створив достатньо моментів з гри, щоб перемогти без допомоги суддів, і назвав марнотратство головною проблемою.

"Ми створили чотири великі, великі, великі моменти, але нам не вдалося виграти. Ми повинні вдосконалюватися та бути кращими. Особливо коли створюємо чотири стовідсоткові нагоди, ми зобов'язані їх реалізовувати", — зазначив Мікель.

Артета також додав, що подібна нестабільність зараз спостерігається по всій лізі, але його команді потрібно знайти спосіб створювати цей вирішальний момент. Віддаючи належне супернику, Артета відзначив організованість Ноттінгем Форест та їхнє вміння збивати темп гри хитрими способами.

"Ми намагалися в кінцівці знайти гол. Не думаю, що ми дозволили їм бодай один удар, знову ж таки. Це була перевага, але ми не знайшли способу виграти", — підсумував тренер Арсенала.

Через осічку Манчестер Сіті у дербі проти Манчестер Юнайтед, каноніри продовжують зберігати комфортний відрив у 7 очок, займаючи першу сходинку турнірної таблиці.