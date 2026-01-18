Мінімальна перемога команди Ель Чоло.
Александер Серлот, Getty Images
18 січня 2026, 20:05
В рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид на Ванда Метрополітано приймав Депортіво Алавес.
Єдиний м'яч у грі забив нападник Атлетіко Александер Серлот на 48-й хвилині.
Після 20 зіграних матчів чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко набрав 41 очко і посідає третє місце у турнірній таблиці. Алавес заробив 19 очок і розташовується на 18-му рядку.
Атлетіко – Алавес 1:0
Гол: Серлот 48.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Коке, 62), Барріос, Кардозо (Ле Норман, 78), Альмада (Баена, 62) — Альварес (Грізманн, 62), Серлот (Моліна, 86)
Алавес: Сівера — Хонні, Теналья, Пачеко, Парада — Бланко (Манас, 81) — Вісенте, Гуріді (Суарес, 54), Ібаньєс (Гевара, 55), Аленья (Реббаш, 69)— Мартінес (Боє, 55)
Попередження: Кардозо 27, – Ібаньєс 6.