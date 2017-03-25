Англия

Ввиду слухов об интересе Реала к полузащитнику Челси Эдену Азару, лондонский клуб намерен подписать новое соглашение с футболистом.

Прекрасная форма и великолепная игра Азара возобновили давний интерес Реала к футболисту. Но Чесли считает, что Эден счастлив в Лондоне и не будет стараться перебраться в Испанию этим летом.

Сообщалось, что Азар говорил своим друзьям, что останется в Челси на следующий сезон. Это укрепило оптимизм "синих" в том, что интерес со стороны Реала не заставит футболиста перебраться в Мадрид.

Эден уже является самым высокооплачиваемым игроком Челси. Два года назад он подписал контракт, по которому получает 200 тысяч фунтов в неделю плюс различные бонусы.

Но сейчас лондонцы готовы вознаградить бельгийца за феноменальную форму в этом сезоне новым контрактом с улучшенной зарплатой.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за Челси 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

