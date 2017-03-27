Англия

Форвард Манчестер Сити Келечи Ихеаначо прокомментировал предстоящую игру с Арсеналом.

19-летний форвард Ман Сити заявил, что команда намерена бороться за победу над Арсеналом и играть так же, как в поединке с Ливерпулем.

"Мы поедем на Эмирейтс за победой, которая нам необходима. У Арсенала сильная команда, и за три очка придется побороться. Сейчас хорошее время для нас: мы отлично сыграли в последнем матче АПЛ против Ливерпуля и проявили характер. Мы хорошо защищались, хорошо атаковали, но, к сожалению, не смогли забить победный гол. Мы занимаем третье место в Премьер-лиге и должны продолжать бороться за победы матч за матчем", — цитирует Ихеаначо официальный сайт Манчестер Сити.

"Я очень рад, что играю в Манчестер Сити и благодарен нашему клубу. Я много работаю на тренировках, а когда появляется возможность сыграть, стараюсь доказать, что заслуживаю быть в команде Горожан. У нас замечательный коллектив с отличными игроками. Мы все усердно тренируемся и стараемся радовать болельщиков. Мне кажется, что каждый день я играю лучше и лучше. Я рад быть в Манчестер Сити"

Отметим, что 2 апреля Манчестер Сити сыграет выездноц матч 30-го тура английской Премьер-лиги с Арсеналом.