Англия

Сын бывшего игрока Манчестер Сити и Челси Шона Райт-Филлипса ДиМарджио был вызван в юношескую сборную Англии.

Юный ДиМарджио Райт-Филлипс продолжил семейную традицию, будучи вызванным в состав сборной Англии U-16 на турнир во Франции. ДиМарджио выступает в академии Манчестер Сити и стал одним из пяти игроков Горожан, которые были вызваны в юношескую сборную.

Отец и дед ДиМарджио также вызывались в сборную Англии и представляли ее на самом высшем уровне.

Шон Райт-Филлпс ранее выступал за Манчестер Сити, Челси, КПР и Нью-Йорк Ред Буллс, а на данный момент играет за американскую команду Финикс Райзинг ФК. За сборную Англии Шон Райт-Филлипс сыграл 36 матчей и забил 6 голов.

Дед ДиМарджио Иан Райт сыграл за сборную Англии 33 матча и забил девять голов. Также Райт выступал за Кристал Пэлас, Арсенал, Вест Хэм, Ноттингем Форест, Селтик и Бернли.