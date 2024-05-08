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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи між собою зіграють італійська Аталанта та французький Марсель.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти коефіцієнт становить 1.78, а на Марсель — 4.95. Нічийний результат оцінюється показником 3.85.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів "тотал менше 3.5" з коефіцієнтом 1.40.

Також можна поставити на прохід Аталанти з коефіцієнтом 1.40. При цьому прохід "провансальців" оцінено в 3.05.

Насамкінець є ризикований варіант — поставити на те, що протистояння вирішиться в серії післяматчевих пенальті з коефіцієнтом 5.75.

Нагадаємо, матч Аталанта — Марсель відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за Києвом. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.