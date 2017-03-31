Англия

Тоттенхэму удалось отложить крайний срок принятия решения об аренде Уэмбли до 30 апреля 2017 года.

Шпоры решили взять дополнительное время, прежде чем принять окончательное решение о выводе из эксплуатации Уайт Харт Лейн.

Изначально планировалось, что Тоттенхэм будет проводить домашние матчи в сезоне 2017/18 на Уэмбли, и вернется на новый домашний стадион, который строится рядом с Уайт Харт Лейн, год спустя.

Об этом они должны были проинформировать Футбольную Ассоциацию к концу марта, но владелец Шпор Даниэль Леви засомневался в том, что новый стадион будет готов к сезону 2018/19, поэтому клуб ждет прояснения ситуации, прежде чем принимать решение.