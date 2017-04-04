Англия

Подопечные Жозе Моуриньо попытаются в домашнем поединке обыграть Эвертон, чтобы продолжить сражение за место в первой четверке.

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Вторник, 22:00, Манчестер, Олд Траффорд. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Янг – Эррера, Каррик – Лингард, Мхитарян, Рашфорд – Ибрагимович.

Эвертон: Роблес – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Барри, Гуйе – Валенсия, Баркли, Миральяс – Лукаку.

Не сыграют: Смоллинг, Джонс, Мата – Боласи, Коулман, Мори, Шнейдерлен, Бешич.

Под вопросом: Погба – Маккарти.

Бомбардиры: Ибрагимович (15) – Лукаку (21).

Судья: Нил Суорбрик.

Можно сколько угодно говорить, что Манчестер Юнайтед обязан был побеждать многих своих соперников на Олд Траффорд. Но, как известно, за разговоры очки не дают, а реальность такова, что манкунианцы лишь в 40% матчей на домашней арене сумели одержать победу. При всей гениальности Жозе Моуриньо, это худший показатель Красных Дьяволов за все время существования Премьер-лиги.

На выходных опять повторился до боли знакомый поклонникам Юнайтед сценарий: команда атакует, соперник стоит в обороне, в итоге – ничья. Благо, в прошлом туре Арсенал и Ман Сити поделили очки и лишь Ливерпуль получил небольшое преимущество в борьбе за место в топ-4 (Тоттенхэм временно выносим за скобки).

Эвертон – тоже соперник не самый простой – как-никак, 7-я команда чемпионата, на бумаге декларирующая цели финишировать в топ-4. В 2017 году Ириски выступают хорошо (до последнего тура – так и вовсе лучше всех в лиге), только вот недавний поединок против Ливерпуля здорово подпортил всю картину. Подопечные Рональда Кумана по делу уступили соседям по городу, оформив второе поражение в дерби в этом сезоне.

Не стоит забывать, что в распоряжении Ирисок играет лучший бомбардир нынешней АПЛ Ромелу Лукаку. Да, бельгиец был малозаметен в игре против Ливерпуля, но все же, класс его никуда не девался и он способен доставить существенные проблемы далеко не оптимальному составу обороны Юнайтед.

С другой стороны на острие атак будет действовать наконец-то отбывший дисквалификацию Златан Ибрагимович. Пропустив три матча за удар локтем бека Борнмута Тайрона Мингса, швед со свежими силами будет рваться в бой, чтобы заставить всех в очередной раз восхититься его великолепной формой в 35-то лет. Это усиление будет как нельзя кстати для МЮ – ведь при всем транжирстве моментов, Златан остается именно тем, кто лучше всех Красных Дьяволов забивает голы.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед: "Нам предстоит играть против Эвертона и Сандерленда. Мы должны быть сконцентрированы только на этих двух поединках. МЮ думает о Премьер-лиге и больше ни о чем".

Рональд Куман, Эвертон: "У нас есть хорошо развивающиеся молодые игроки и определенные проблемы с травмами, так что они получат свой шанс. Это будущее клуба".

Интересные факты:

- Манчестер Юнайтед выиграл 33 матча Премьер-лиги против Эвертона. Это второй показатель по числу побед одной команды над другой в АПЛ.

- МЮ проиграл только один из последних 23 домашних поединков против Эвертона в рамках Премьер-лиги (В18 Н4).

- Рональд Кумана может стать первым в истории АПЛ менеджером, который трижды кряду победит на Олд Траффорд.

- Ромелу Лукаку забил 3 гола в 8 матчах против команд из нынешней топ-6 и 18 – в 21-й игре с остальными соперниками.

прогноз 2:0

Евгений Музыка, Football.ua