Англия

Голкипер Атлетико Ян Облак летом может стать футболистом Манчестер Юнайтед.

По информации Manchester Evening News, Красные Дьяволы предпримут попытку подписать Облака в том случае, если нынешний голкипер МЮ Давид Де Хеа все-таки перейдет в Реал. В услугах словенца заинтересован лично Жозе Моуриньо.

Напомним, что сумма отступных в контракте Облака составляет 100 миллионов евро.

Текущее соглашение вратаря с Матрасниками рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне за Атлетико Облак сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил всего 19 мячей.