Англия

Защитник Манчестер Сити Пабло Сабалета может перейти в Вест Хэм на правах свободного агента.

Опытный аргентинский защитник Пабло Сабалета станет свободным агентом по окончании сезона. Все идет к тому, что игрок будет выступать за другой клуб из АПЛ.

Сообщается, что руководство Вест Хэма провело переговоры с Сабалетой и достигло предварительной договоренности с футболистом. Таким образом, по окончании сезона аргентинец должен достаться Вест Хэму бесплатно.

В составе Манчестер Сити Сабалета дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Кубке Лиги и один раз в Кубке Англии. Сейчас же футболист не входит в планы Гвардиолы, который в последнем матче против Арсенала поставил на правый фланг обороны Хесуса Наваса.

Ожидается, что футболист подпишет трехлетний контракт с Вест Хэмом.