Англия

Защитник Честера Сэм Хьюз продолжит свою карьеру в Лестере.

Несколько клубов Премьер-лиги и Чемпионшипа, среди которых – Суонси, Кристал Пэлас, Шеффилд Уэнсдей, Вулверхэмптон и Барнсли, были заинтересованы в Хьюзе. По информации ESPN, Лестеру удалось выиграть борьбу за игрока.

Лисы предложили трехлетний контракт Хьюзу, который изначально будет играть за вторую команду клуба.

Сэм считается одним из самых талантливых молодых игроков из низших дивизионов чемпионата Англии. Контракт Хьюза с Честером истекает в конце сезона, но Лисы все равно должны будут выплатить компенсацию, так как он еще не достиг 24-летия – сейчас Хьюзу только 20. Предполагается, что Лестер не станет возражать, поскольку не хочет доводить дело до суда.