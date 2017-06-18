Англия

Правый защитник Ювентуса Дани Алвес может воссоединиться со своим бывшим тренером Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.

Манчестер Сити ищет правых защитников после того, как клуб покинули Пабло Сабалета и Бакари Санья. Переговоры по игроку Тоттенхэма Кайлу Уокеру застопорились и Горожане обратили свой взор на другого кандидата – 34-летнего бека Ювенутса Дани Алвеса.

По информации The Guardian, Алвес уже согласовал контракт с Ман Сити. Клубы еще ведут переговоры, но ориентировочная стоимость составит 5 млн фунтов.

В английском клубе Алвес воссоединится со своим бывшим тренером Хосепом Гвардиолой. Описывая испанца перед финалом Лиги чемпионов, Дани написал: "Если повернуть слово "футбол" обратной стороной, то мы увидим там "Пеп". Это гений. Я повторюсь. Гений".

В нынешнем сезоне Алвес сыграл за Ювентус 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.