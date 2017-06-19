Англия

Манчестер Юнайтед готов воспользоваться возможностью приобрести форварда Реала Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов, и выражает желание вернуться в английский Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 года.

По информации Mirror, в стане Красных Дьяволов также заинтересованы в переходе игрока. Сообщается, что МЮ ради приобретения португальца готовы расстаться с Давидом Де Хеа, который уже длительное время интересен Реалу.

Предложение МЮ за Криштиану будет включать Де Хеа, а также 200 млн евро/ Если этот трансфер состоится, он станет рекордным в мировом футболе.

Отметим, что также интерес к Роналду проявляет и французский ПСЖ.