Англия

Полузащитник Монако Темуе Бакайко скоро должен стать игроком Челси.

По информации Sportsmail, на этой неделе Бакайоко перейдет в Челси. Монако получит около 35 млн фунтов за своего хавбека.

Главный тренер Челси Антонио Конте намерен как можно быстрее укрепить команду и начать подготовку к новому сезону.

В борьбе за Бакайоко Пенсионеры опередили Манчестер Юнайтед. Ключевым стало желание самого футболиста играть в Челси. Этот трансфер может дать зеленый свет переходу Неманьи Матича из Челси в МЮ.

Бакайоко, в прошлом сезоне ставший чемпионом Франции с Монако, в полузащите Челси будет действовать с другим французом – Нголо Канте.

В нынешнем сезоне на счету Темуе 2 гола и ассист в 32 матчах Лиги 1.