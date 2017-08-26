Англия

Нападающий "красных" Дивок Ориги может покинуть команду нынешним летом.

22-летний нападающий испытывает серьезный недостаток игровой практики на старте сезона 2017-2018.

Бельгиец провел на поле лишь 10 минут в АПЛ, выйдя на замену в матче с Уотфордом (3:3) и оставшись на скамье в поединке против Кристал Пэлас (1:0).

Помимо этого, Ориги пропустил оба матча плей-офф Лиги чемпионов против Хоффенхайма, которые Ливерпуль выиграл со счетом 2:1 и 4:2.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер "красных" Юрген Клопп не рассчитывает на нападающего и готов отпустить Дивока в другой клуб. Наиболее вероятным претендентом на Ориги, по информации издания, является Тоттенхэм, который готов предоставить бельгийцу необходимое игровое время.

В свое время Дивок перешел в Ливерпуль из Лилля за 10 млн фунтов.

За время выступлений на Энфилде Ориги отличился 12 голами в 51 матче АПЛ.