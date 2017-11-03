Англия

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас заверил, что до сих пор пребывает в хороших отношениях с экс-тренером команды Жозе Моуриньо и признался, что до сих пор глубоко переживает его увольнение.

Челси выиграл с Моуриньо чемпионство в сезоне 2014/2015, но провалился в следующей кампании, из-за чего португальца уволили еще до нового года. Болельщики и СМИ подозревали, что больше всех к увольнению Жозе причастны Диего Коста, Эден Азар и Сеск Фабрегас. Фанаты даже вывешивали баннеры, в которых называли игроков "крысами".

"Я до сих пор в шоке, это был такой позор. Иногда ложишься спать, начинаешь многое вспоминать и не можешь уснуть", — признался Сеск BBC.

"До сих пор меня иногда беспокоят те события, потому что я могу посмотреть на них с точки зрения болельщика и подумать: "Эти парни даже не пытаются!". Мы просто забыли, как играть в футбол. В те 6 месяцев Челси и близко не был похож на себя. Мне жаль".

"С Моуриньо мы разговариваем и поныне. Возможно, это тренер, к которому я больше всего привязан. Если не считать Арсена Венгера, то именно с Жозе мы общаемся больше всего".

В воскресенье Сеск получит возможность встретиться с Моуриньо – Челси примет дома Манчестер Юнайтед в 11-м туре Премьер-лиги.

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