Англия

Евгений Музыка о том, почему работа Шона Дайча кажется настоящим чудом, но только на первый взгляд.

Лестер увольняет тренера – появляются слухи, что "лисам" нужен Шон Дайч. Эвертон увольняет тренера – появляются слухи, что "ирискам" нужен Шон Дайч. Если Вест Хэм уволит тренера – не сомневайтесь, и там всплывет имя наставника Бернли. И зовут Шона отнюдь не за красивые глаза (и даже не за красивую бороду) – его работа в Бернли действительно впечатляет.

Судите сами: человек пять лет назад принял некрепкого середняка Чемпионшипа, вывел его в Премьер-лигу, не сдался после мгновенного вылета и сразу же вернулся. Каюсь, перед началом сезона я предполагал, что Бернли вылетит – состав у команды не самый грозный, трансферы не впечатляли. Только вот Бернли после своего матча 11-го тура поравнялся по очкам с зоной Лиги чемпионов, а Эвертон, который потратил 150 млн фунтов на трансферы – барахтается в зоне вылета.

Просто невероятная тренерская команда, где высочайший уровень организованности позволяет добывать результат даже без суперзвезд в составе. А как отлажены замены в клубе! Уходит летом Андре Грей – приходит Крис Вуд, и разве жалеет кто-то про Андре? Продали лидера обороны Майкла Кина в Эвертон – ну так вот у нас просидевший полтора сезона в запасе Джеймс Тарковски, который играет так, что летом за ним выстроится очередь. Сломался голкипер сборной Англии Том Хитон? Хм, вот у нас есть Ник Поуп, который еще недавно выступал в Чемпионшипе, а тут сходу становится одним из лучших вратарей Премьер-лиги. Вау.

В прессе часто слышатся жалобы о том, что английским менеджерам не дают шанса поработать в больших клубах Премьер-лиги. Например, от некогда прекрасного тренера Харри Реднаппа. Только вот в таких случаях обычно забывают, что для большой работы желательно для начала показать большой результат в клубе поменьше (а не идти с Бирмингемом около зоны вылета в Чемпионшипе). И сейчас, когда Эдди Хау прибуксовал со своим Борнмутом, именно Шон Дайч выглядит главным английским претендентом на место в клубе топ-6.

Дайч не устает отнекиваться от вопросов прессы по поводу других клубов – но это ровно то, что должен делать любой уважающий контракт и клуб тренер. Искренность Шона не вызывает сомнений – вряд ли он бросит посреди сезона Бернли, в который, кажется, вкладывает всю душу. И все же, хочется, чтобы клубы побогаче оставили Дайча в покое хотя бы до конца сезона, а то мало ли – вдруг случатся какие-то факторы, которые заставят его принять предложение?

То, что происходит в Бернли, можно назвать сказкой или чудом. Но лишь на первый взгляд, ведь при более пристальном осмотре видно, что все это – результат кропотливой и планомерной работы целого коллектива авторов, главный среди которых – Шон Дайч.

Вполне возможно, что уже летом бывший капитан Честерфилда решится попробовать себя на другом уровне и уйдет в условный Эвертон, Вест Хэм, Саутгемптон, быть может, Ньюкасл (если вдруг Рафаэль Бенитес покинет клуб), и то будет началом новой захватывающей истории (если ему там дадут время и нужные ресурсы). Но разве будет менее интересным, если Шон продолжит писать историю с Бернли?

Евгений Музыка, Football.ua