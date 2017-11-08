Англия

Защитник Тоттенхэма Денни Роуз заявил, что в данный момент полностью сконцентрирован на работе.

Во время летнего межсезонья Роуз дал интервью, в котором раскритиковал трансферную политику "шпор", заявив, что клуб не делает серьезных приобретений.

Слова Денни были встречены не лучшим образом как главным тренером команды Маурисио Почеттино, так и руководством клуба. Тем не менее, по словам игрока, все уже осталось позади.

"Я уже забыл о том скандальном летнем интервью", — сказал Роуз.

"Нет никакого смысла ворошить прошлое. Думаю, в клубе также уже обо всем забыли. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей игре и хочу приносить пользу Тоттенхэму".

"С тренером у нас также все в порядке – мы общаемся каждый день. Партнеры по команде подтвердят, что в последние три года я едва ли не чаще всех бываю в его кабинете", — подытожил Денни.

Ранее стало известно, что Тоттенхэм обладает вторым по стоимости составом в мире.