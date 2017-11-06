Манчестер Сити обладает самым дорогим составом в мире, согласно ориентировочной трансферной стоимости ее игроков футбольной обсерваторией CIES.

Совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро для четырех клубов: Манчестер Сити, Тоттенхэма, Барселоны и Челси.

Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES. Согласно ему нынешний состав Манчестер Сити имеет общую трансферную стоимость в один миллиард 196 миллионов евро, а самым дорогим их игроком является Кевин Де Брайне (144,5 миллиона евро).

Кроме того стоимость еще троих игроков "горожан" превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро). Украинца Александра Зинченко оценили в 9,9 миллионов евро.

На втором месте расположился Тоттенхэм с ориентировочной стоимостью состава в один миллиард 173 миллиона евро, а их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).

Замыкает тройку Барселона, состав которой оценили в один миллиард 130 миллионов евро с Луисом Суаресом в качестве их самого дорогого игрока (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский Реал занял шестую позицию с составом, стоимость которого оценивается в 903 миллиона евро. Самым дорогим их игроком признан Криштиану Роналду, оцениваемый в 96 миллионов евро.

Ориентировочная стоимость составов клубов европейских ТОП-5 лиг

№. Клуб — Стоимость (млн. евро) №. Клуб — Стоимость (млн. евро) №. Клуб — Стоимость (млн. евро)
1. Манчестер Сити — 1,196 34. Борнмут — 213 67. Кальяри — 87
2. Тоттенхэм — 1,173      Марсель — 213 68. Фрайбург — 84
3. Барселона — 1,130 36. Валенсия — 200       Тулуза — 84
4. Челси — 1,044 37. Хоффенхайм — 198       Герта — 84
5. Манчестер Юнайтед — 919 38. Ньюкасл — 197 71. Айнтрахт Франкфурт — 83
6. Реал Мадрид — 903      Сампдория — 197      Анже — 83
7. Ливерпуль — 901 40. Атлетик Бильбао — 195      Майнц — 83
8. ПСЖ — 864 41. Кристал Пэлас — 186 74. Вердер — 79
9. Атлетико Мадрид — 800 42. Уотфорд — 180 75. Лилль — 78
10. Ювентус — 743 43. Суонси — 168 76. Малага — 77
11. Наполи — 721 44. Бернли — 159 77. Сент-Этьенн — 72
12. Арсенал — 666 45. Вольфсбург — 154 78. Алавес — 68
13. Бавария — 624      Бордо — 154 79. Эйбар — 66
14. Монако — 604 47. Сток Сити — 152 80. Штуттгарт — 63
15. Рома — 595 48. Брайтон энд Хоув — 150 81. Кьево — 59
16. Боруссия Дортмунд — 482 49. Шальке — 149      Леганес — 59
17. Милан — 457 50. Ницца — 147 83. Монпелье — 57
18. Интер — 445 51. Эспаньол — 145 84. Генгам — 56
19. Лестер — 417 52. Сассуоло — 140 85. Ганновер — 55
20. РБ Лейпциг — 397 53. Вест Бромвич — 137 86. Хетафе — 54
21. Эвертон — 381 54. Удинезе — 132 87. Кротоне — 53
22. Саутгемптон — 359 55. Реал Бетис — 127 88. Кан — 49
23. Лацио — 309 56. Хаддерсфилд — 126 89. Лас-Пальмас — 47
24. Севилья — 308 57. Болонья — 123 90. Верона — 45
25. Байер — 252 58. Сельта Виго — 120 91. Дижон — 39
26. Лион — 250 59. Ренн — 108 92. Беневенто — 42
27. Вест Хэм — 241 60. Кельн — 98 93. Метц — 38
28. Реал Сосьедад — 240 61. Леванте — 77      Жирона — 38
29. Вильярреал — 236 62. Аугсбург — 94 95. СПАЛ — 34
30. Торино — 225 63. Нант — 93 96. Страсбург — 29
31. Боруссия Менхенгладбах — 224 64. Дженоа — 91 97. Труа — 28
32. Фиорентина — 214 65. Депортиво — 89 98. Амьен — 20
     Аталанта — 214 66. Гамбург — 88  

 