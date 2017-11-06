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Футбольная обсерватория CIES оценила всех игроков из клубов европейских ТОП-5 лиг с целью определить самые дорогие составы.

Манчестер Сити обладает самым дорогим составом в мире, согласно ориентировочной трансферной стоимости ее игроков футбольной обсерваторией CIES.

Совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро для четырех клубов: Манчестер Сити, Тоттенхэма, Барселоны и Челси.

Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES. Согласно ему нынешний состав Манчестер Сити имеет общую трансферную стоимость в один миллиард 196 миллионов евро, а самым дорогим их игроком является Кевин Де Брайне (144,5 миллиона евро).

Кроме того стоимость еще троих игроков "горожан" превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро). Украинца Александра Зинченко оценили в 9,9 миллионов евро.

На втором месте расположился Тоттенхэм с ориентировочной стоимостью состава в один миллиард 173 миллиона евро, а их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).

Замыкает тройку Барселона, состав которой оценили в один миллиард 130 миллионов евро с Луисом Суаресом в качестве их самого дорогого игрока (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский Реал занял шестую позицию с составом, стоимость которого оценивается в 903 миллиона евро. Самым дорогим их игроком признан Криштиану Роналду, оцениваемый в 96 миллионов евро.

Ориентировочная стоимость составов клубов европейских ТОП-5 лиг