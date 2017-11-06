Футбольная обсерватория CIES оценила всех игроков из клубов европейских ТОП-5 лиг с целью определить самые дорогие составы.
Манчестер Сити, Getty Images
06 ноября 2017, 22:15
Манчестер Сити обладает самым дорогим составом в мире, согласно ориентировочной трансферной стоимости ее игроков футбольной обсерваторией CIES.
Совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро для четырех клубов: Манчестер Сити, Тоттенхэма, Барселоны и Челси.
Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES. Согласно ему нынешний состав Манчестер Сити имеет общую трансферную стоимость в один миллиард 196 миллионов евро, а самым дорогим их игроком является Кевин Де Брайне (144,5 миллиона евро).
Кроме того стоимость еще троих игроков "горожан" превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро). Украинца Александра Зинченко оценили в 9,9 миллионов евро.
На втором месте расположился Тоттенхэм с ориентировочной стоимостью состава в один миллиард 173 миллиона евро, а их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).
Замыкает тройку Барселона, состав которой оценили в один миллиард 130 миллионов евро с Луисом Суаресом в качестве их самого дорогого игрока (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.
Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский Реал занял шестую позицию с составом, стоимость которого оценивается в 903 миллиона евро. Самым дорогим их игроком признан Криштиану Роналду, оцениваемый в 96 миллионов евро.
Ориентировочная стоимость составов клубов европейских ТОП-5 лиг
|№. Клуб — Стоимость (млн. евро)
|№. Клуб — Стоимость (млн. евро)
|№. Клуб — Стоимость (млн. евро)
|1. Манчестер Сити — 1,196
|34. Борнмут — 213
|67. Кальяри — 87
|2. Тоттенхэм — 1,173
| Марсель — 213
|68. Фрайбург — 84
|3. Барселона — 1,130
|36. Валенсия — 200
| Тулуза — 84
|4. Челси — 1,044
|37. Хоффенхайм — 198
| Герта — 84
|5. Манчестер Юнайтед — 919
|38. Ньюкасл — 197
|71. Айнтрахт Франкфурт — 83
|6. Реал Мадрид — 903
| Сампдория — 197
| Анже — 83
|7. Ливерпуль — 901
|40. Атлетик Бильбао — 195
| Майнц — 83
|8. ПСЖ — 864
|41. Кристал Пэлас — 186
|74. Вердер — 79
|9. Атлетико Мадрид — 800
|42. Уотфорд — 180
|75. Лилль — 78
|10. Ювентус — 743
|43. Суонси — 168
|76. Малага — 77
|11. Наполи — 721
|44. Бернли — 159
|77. Сент-Этьенн — 72
|12. Арсенал — 666
|45. Вольфсбург — 154
|78. Алавес — 68
|13. Бавария — 624
| Бордо — 154
|79. Эйбар — 66
|14. Монако — 604
|47. Сток Сити — 152
|80. Штуттгарт — 63
|15. Рома — 595
|48. Брайтон энд Хоув — 150
|81. Кьево — 59
|16. Боруссия Дортмунд — 482
|49. Шальке — 149
| Леганес — 59
|17. Милан — 457
|50. Ницца — 147
|83. Монпелье — 57
|18. Интер — 445
|51. Эспаньол — 145
|84. Генгам — 56
|19. Лестер — 417
|52. Сассуоло — 140
|85. Ганновер — 55
|20. РБ Лейпциг — 397
|53. Вест Бромвич — 137
|86. Хетафе — 54
|21. Эвертон — 381
|54. Удинезе — 132
|87. Кротоне — 53
|22. Саутгемптон — 359
|55. Реал Бетис — 127
|88. Кан — 49
|23. Лацио — 309
|56. Хаддерсфилд — 126
|89. Лас-Пальмас — 47
|24. Севилья — 308
|57. Болонья — 123
|90. Верона — 45
|25. Байер — 252
|58. Сельта Виго — 120
|91. Дижон — 39
|26. Лион — 250
|59. Ренн — 108
|92. Беневенто — 42
|27. Вест Хэм — 241
|60. Кельн — 98
|93. Метц — 38
|28. Реал Сосьедад — 240
|61. Леванте — 77
| Жирона — 38
|29. Вильярреал — 236
|62. Аугсбург — 94
|95. СПАЛ — 34
|30. Торино — 225
|63. Нант — 93
|96. Страсбург — 29
|31. Боруссия Менхенгладбах — 224
|64. Дженоа — 91
|97. Труа — 28
|32. Фиорентина — 214
|65. Депортиво — 89
|98. Амьен — 20
| Аталанта — 214
|66. Гамбург — 88
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