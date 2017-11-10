Англия

Нападающий Челси Альваро Мората заявил, что в будущем может вернуться в свою родную команду.

Испанский бомбардир покинул Мадрид прошлым летом, перейдя в лондонский Челси.

По словам 23-летнего игрока, он ушел, потому что хотел получать больше игрового времени, и в один день может вернуться в Реал.

"Конечно, однажды я бы хотел вернуться в Реал, но это сложно", — заявил Мората.

"Я сказал тренеру, что хочу играть больше. То, что я хотел покинуть Мадрид – это глупости. На самом деле мне пришлось уйти, так как я хотел играть в матчах плей-офф Лиги чемпионов, а в Реале у меня не было такой возможности".

"Я никогда не сказал и не скажу ни одного плохого слова в адрес Мадрида. Сейчас я игрок Челси, но я по-прежнему переживаю за Реал", — сказал Альваро.

Ранее Мората прокомментировал возможный переход Неймара в "королевский клуб".