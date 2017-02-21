Франция

Нападающий Ниццы Алассан Плеа вылетел до конца текущего сезона из-за травмы колена.

Напомним, Плеа получил повреждение в выездном матче своей команды против Ренна (2:2), который состоялся 12 февраля. Тогда форвард был вынужден покинуть поле на исходе первой половины встречи.

Впоследствии у игрока диагностировали травму колена, а вчера он был прооперирован.

Как информирует официальный сайт Ниццы, в текущем сезоне Плеа на поле уже не появится. Более точные сроки восстановления станут известны позднее.

Стоит отметить, что Плеа является лучшим бомбардиром Ниццы, так что его потеря является большой проблемой для команды.

В текущем сезоне Плеа провел за Ниццу 32 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 ассиста.