Германия

Форвард Боруссии Д Пьем-Эмерик Обамеянг намекнул на смену клуба в летнее трансферное окно.

Ранее габонский бомбардир заявлял, что его мечта выступать за мадридский Реал. Каждое трансферное окно на протяжении нескольких сезонов сообщается об интерес Галактикос к форварду, однако Обамеянг все еще в Дортмунде.

"Если я хочу выйти на следующий уровень, мне необходимо покинуть дортмундский клуб этим летом", — начал 27-летний футболист.

"Реал — все еще моя мечта. Тем не менее, вокруг этого слишком много спекуляций и шума", — сказал в интервью RMC Обамеянг.

В нынешнем сезоне на счету форварда 20 голов и 4 ассиста в 23-х встречах.