Германия

Спортивный директор Шальке Кристиан Хейдель заявил, что клуб из Гельзенкирхена заинтересован в услугах Евгения Коноплянки.

Спортивный директор Шальке Кристиан Хейдель рассказал, что немецкий клуб намерен выкупить трансфер Евгения Коноплянки у Севильи.

"Мы отчетливо заявляем, что хотим оставить Евгения в команде. Опция выкупа привязана к количеству проведенных матчей. Мы верим, что Коно может быть важным игроком для нас. У нас нет сомнений в его уровне", — цитирует Хейделя Kicker.

Украинец выступает на правах аренды в Шальке с сезона 2016/17. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.