Германия

Полузащитник Баварии Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры будущим летом.

О завершении карьеры Алонсо объявил официальный сайт Баварии. Игрок повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона.

"Это было весьма непростое решение, но считаю, что я принял его в правильный момент. Я чувствую себя хорошо, но думаю, что пришло время завершать карьеру", — цитирует Алонсо официальный сайт Ротен.

Алонсо Начинал карьеру в Реал Сосьедаде. Затем он играл за Эйбар, Ливерпуль и Реал.

С 2014 года испанец защищает цвета Баварии.

С 2003 по 2014 года Хаби выступал за сборную Испании.